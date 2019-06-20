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20.06.19 16:14

СКР выяснит, почему в селе под Тюменью нет водопровода

© РИА Новости. Михаил Вознесенский
20 июня. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Тюменской области проведут проверку по жалобе жительницы села Каскара, которая рассказала во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным об отсутствии в населенном пункте водопровода.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действий лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию, сообщает следственное управление СКР по региону.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура Тюменской области также организовала проверку, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ходе "прямой линии" жительница села Каскара Тюменского района пожаловалась, что в поселке нет водопровода; по ее словам, жителям приходится покупать воду в бутылках в Тюмени.

Еще до окончания эфира губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что водопровод от Тюмени до села Каскара, о котором просили на прямой линии с президентом РФ местные жители, будет реконструирован в 2020 году.

"В 2020 году водопровод от города Тюмени до села Каскара будет построен, соответственно будет возможность увеличить пропускную способность, и все жители частного сектора будут иметь возможность подключиться к централизованному водоснабжению", - сказал Моор.

При это он отметил, что на сегодняшний день есть возможность присоединения к действующему водопроводу.

Каскара расположена в 28 км от Тюмени. В селе находится АО "ПРОДО Тюменский бройлер". Оно является крупнейшим производителем мяса бройлеров и продукции из него в Тюменской области.

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