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20.06.19 15:07
Путин против либерализации "наркотической" статьи
"Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. Если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объемы и дозы, нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может", - сказал Путин во время "Прямой линии".
При этом президент признал, что в России за нарушения в сфере оборота наркотиков очень много обвинительных приговоров. "Более того, от всего количества тюремного населения, условно говоря, 26% сидельцев - это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков - наркотических средств и прекурсоров", - сказал Путин.
Глава государства предложил создать специальное подразделение в системе собственной безопасности МВД РФ для контроля за деятельностью органов, занимающихся борьбой с наркопреступностью.
"Здесь самое главное - наладить контроль. Я поговорю еще с Генпрокуратурой, ФСБ, МВД. Может быть, в системе собственной безопасности МВД создать особое, отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу деятельности. И ФСБ не мешало бы этим поплотнее заняться", - сказал Путин в четверг в ходе "прямой линии".
Так глава государства отреагировал на ситуацию вокруг резонансного задержания по подозрению в покушении на наркоторговлю журналиста Ивана Голунова.
"Чтобы не было таких случаев, как с журналистом (Голуновым). Кстати говоря, и генералы были за это уволены. Надеюсь будут проведены следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию", - отметил Путин.
Поэтому, добавил он, "здесь самое главное наладить контроль".
"Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны. Чтобы ради отчетности и ради "галок" людей в тюрьму не сажали. Чтобы не было таких случаев, как с журналистом, о котором вы упомянули", - сказал Путин.
Вопрос о либерализации статей УК за незаконный оборот наркотиков приобрел остроту после того, как полиция 6 июня задержала корреспондента онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
Ему 8 июня было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), в тот же день Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.
Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями.
Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, особенно в журналистской среде.
11 июня Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.
МВД направило в Следственный комитет материалы для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. По ходатайству главы МВД президент уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.
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Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
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Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
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