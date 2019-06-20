Путин про закон о Рунете: речь не идет об ограничениях в интернете

20.06.19 15:13

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 июня. Interfax-Russia.ru - Закон об устойчивой работе интернета в России не подразумевает ограничений в глобальной сети, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Речь совсем не идет о каких-то ограничениях в интернете", - сказал Путин в ходе "прямой линии", говоря о законе об устойчивом Рунете.

Он отметил, что закон направлен на обеспечение надежного функционирования российского сегмента интернета.

"Вот на что направлен этот закон, только на это. Никаких ограничений здесь не планируется. Наоборот, этот закон призван обеспечить суверенность нашего сегмента интернета и возможность там работать всем физическим лицам", - сказал Путин.

Говоря о суверенитете и безопасности страны в IT-сфере глава государства заявил о необходимости обеспечить рынок для отечественных специалистов в "чувствительных областях", включая госуправление, финансы, энергетику.

"Что особенно важно и на что я хотел бы обратить внимание - и здесь надо обязательно подумать с коллегами из правительства - нужно обеспечить рынок для наших программистов, особенно в чувствительных сферах: в сферах государственного управления, в сфере чувствительных отраслей производства, скажем в энергетике, системах управления, финансовой сфере, в крупных наших компаниях, чтобы безусловно гарантировать суверенитет и обеспечить безопасность", - сказал Путин в ходе "прямой линии".

По его словам, такие решения необходимо принимать на уровне правительства РФ, так как формированию такого рынка нужна "прямая государственная поддержка".

"На правительственном уровне нужно принимать решения ... В этом сегменте, точно совершенно, нужна прямая государственная поддержка по обеспечению, созданию рынка услуг подобного рода", - сказал президент.

Президент добавил, что в России необходимо создавать систему преференций, в том числе налоговых, для высокотехнологичных компаний, а также стимулировать экспорт и поддерживать "борьбу за рынки". "Иначе не добьемся полноценного успеха", - подчеркнул Путин.

Так президент прокомментировал вопрос главы российского "Яндекса" Елены Буниной, может ли государство сформировать в России правовые режимы, которые позволили бы отечественным компаниям опережать в новых технологических областях иностранных конкурентов. Бунина напомнила, что если на дорогах США сейчас тестируется 1,4 тыс. беспилотных машин, то "Яндекс" пока добился тестирования лишь 5 - из-за "длинных процедур".

"Что касается развития: вот вы знаете эту терминологию, это песочницы цифровые так называемые, по сути дела в "Сколково" создан полигон, где начинают обкатывать беспилотные машины, и это надо будет делать в других регионах, расширять, расширять... И делать, конечно, надо быстрее, здесь я с вами согласен", - ответил Путин Буниной.

При разработке стимулирующего технологический прорыв законодательства необходимо, в том числе, учитывать особенности страны. "Все это должно быть хорошо подготовлено, хотя темпы должны быть, конечно, другими, они должны быть прорывными, здесь я полностью с вами согласен", - отметил президент РФ.

Путин подчеркнул, что "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с такими гигантами как Google, "все-таки это не только без поддержки государства".

Тем не менее, в современном мире часто используются "нерыночные методы конкурентной борьбы", напомнил Путин, приведя в пример введенные властями США ограничения для китайской технологической компании Huawei. "Кстати, насчет восхищения - надо к этому осторожно относиться. Вот Huawei все восхищались, а сейчас их раз - и прихлопнули", - заметил президент.