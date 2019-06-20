СК проверит персонал смоленской детской поликлиники после обращения жительницы на "прямую линию"

20.06.19 15:16

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

20 июня. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР по Смоленской области инициировали доследственную проверку по обращению жительницы города Рославля на "прямую линию" с Владимиром Путиным об очередях и нехватке специалистов в детской поликлинике.

"В ходе доследственной проверки следователями будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, ответственным за оказание медицинской помощи детям в ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ", - сообщает СУ СКР по региону.

В своем обращении в ходе "прямой линии" местная жительница сообщила о том, что в детской поликлинике Рославля отсутствует возможность записать ребенка к профильным специалистам, а для проведения необходимых обследований надо выстаивать очереди.

Вместе с тем в регистратуре смоленской поликлиники в ходе визита корреспонденту телеканала "Россия 1" рассказали о том, что запись онлайн доступна в любой день. В свою очередь главный врач заявила в интервью, что средняя зарплата молодого специалиста в поликлинике составляет порядка 20 тыс. рублей. Главврач обратилась к президенту с просьбой вернуть распределение студентов, которые заканчивают медицинские вузы, с тем, чтобы решить проблему нехватки специалистов.