В "проблемном" микрорайоне Ростова-на-Дону после жалобы жителей Путину построят три детсада

20.06.19 15:24

© РИА Новости. Игорь Зарембо

20 июня. Interfax-Russia.ru - Три детских сада будут построены до 2022 года в микрорайоне "Суворовский", жители которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину в ходе "прямой линии" на недостаток социальных объектов, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев журналистам в четверг.

"В этом году откроется школа на 1340 мест. Ведется плановая работа по развитию социальной инфраструктуры в этом микрорайоне: до 2022 года в "Суворовском" будут открыты еще три детских сада в общей сложности почти на 400 мест и еще одна школа на 1300 учеников", - сказал он.

Голубев подчеркнул, что в настоящее время в микрорайоне "Суворовский" уже работают два детских сада по 170 мест каждый.

В четверг в ходе "прямой линии" жители Ростова-на-Дону пожаловались президенту на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры в микрорайоне "Суворовский", в частности, на то, что на этапе строительства микрорайона в проекте значилось несколько детских садов, которые в итоге не построены.