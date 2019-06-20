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20.06.19 15:24
В "проблемном" микрорайоне Ростова-на-Дону после жалобы жителей Путину построят три детсада
"В этом году откроется школа на 1340 мест. Ведется плановая работа по развитию социальной инфраструктуры в этом микрорайоне: до 2022 года в "Суворовском" будут открыты еще три детских сада в общей сложности почти на 400 мест и еще одна школа на 1300 учеников", - сказал он.
Голубев подчеркнул, что в настоящее время в микрорайоне "Суворовский" уже работают два детских сада по 170 мест каждый.
В четверг в ходе "прямой линии" жители Ростова-на-Дону пожаловались президенту на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры в микрорайоне "Суворовский", в частности, на то, что на этапе строительства микрорайона в проекте значилось несколько детских садов, которые в итоге не построены.
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