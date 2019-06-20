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Путин поручил Генпрокуратуре отслеживать злоупотребления законом об ответственности за оскорбление госсимволов

© РИА Новости. Алексей Никольский
20 июня. Interfax-Russia.ru - Президент Владимир Путин заявил, что россияне имеют право на критику власти, и закон об ответственности за оскорбление госсимволов не должен быть использован для того, чтобы это право ограничивать.

"В этом законе речь как раз не идет о критике власти. Наоборот, она должна быть свободной, люди имеют право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов, - это само собой разумеется", - сказал Путин в ходе "Прямой линии" в четверг.

Он подчеркнул, что "закон направлен совсем на другое: он направлен на борьбу с оскорблениями символов государства - собственно, нашего народа, каждого из нас, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, гербом и так далее". "А такие факты все-таки имеют место быть, и мы не можем не обращать на это внимание", - сказал Путин.

Так глава государства прокомментировал просьбу одного из пользователей интернета взять на контроль ситуацию с правоприменением нового закона об оскорблении госсимволов в интернете, чтобы "не повторилась ситуация с печально известной статьей 282 (УК РФ статья о наказании за экстремизм - ИФ)".

"Вы абсолютно правы: никто не имеет права злоупотреблять этой нормой для того, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующие власти любого уровня. Мы будем за этим следить, и я попрошу Генпрокуратуру самым внимательным образом обратить на это внимание", - добавил Путин.

Он подчеркнул, что "правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона".

Путин обратил внимание, что практика привлечения к ответственности за оскорбление государственных символов существует и в других странах.

"Более того, такая практика, она не какая-то квасная российская - во многих странах мира уголовная ответственность предусмотрена даже, лишение свободы дается в европейских странах, допустим, в ФРГ, а у нас административная ответственность только вводится на этот счет", - сказал российский лидер.

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружение такой информации на ее удаление владельцам ресурса даются сутки с момента получения уведомления, иначе ресурс ждет блокировка.

За нарушение вводимых запретов предусмотрены санкции в виде штрафов от 30 тыс. до 300 тыс. рублей и административного ареста на срок до 15 суток (в случае повторного нарушения). Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.

Президент РФ 18 марта подписал пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти. Инициаторами законопроектов 606596-7 стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях такой информации, генпрокурор или его замы обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ее удалению или блокировке ресурса (если она не будет удалена). После чего Роскомнадзор незамедлительно определяет провайдера хостинга сайта, где обнаружена оскорбительная информация, и направляет ему требование принять меры по ее удалению, а провайдер незамедлительно информирует владельца сайта. В случае его отказа удалить информацию или бездействия, по истечении суток провайдер обязан ограничить доступ к ресурсу.

Разблокировка возможна после удаления оскорбительной информации и уведомления Роскомнадзора, который, удостоверившись в удалении, незамедлительно уведомит операторов о возобновлении доступа.

За нарушение вводимых запретов предусмотрены санкции в виде штрафов от 30 тыс. до 300 тыс. рублей и административного ареста на срок до 15 суток (в случае повторного нарушения). Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.

Совет по правам человека при президенте РФ ранее рекомендовал верхней палате отклонить данные инициативы и направить их на доработку согласительной комиссии депутатов и сенаторов. После принятия закона СПЧ пообещал отслеживать правоприменительную практику введенных норм.

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