Американская бизнес-делегация впервые посетит Республику Крым в следующем году

20.06.19 15:38

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 июня. Interfax-Russia.ru - Предприниматели из США в составе официальной делегации станут участниками VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который пройдет в Крыму в 2020 году, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на сопредседателя оргкомитета форума Андрея Назарова.

"Пятый Ялтинский форум посетило несколько представителей американского бизнеса. По словам Андрея Назарова, в следующем году ожидается прибытие делегации, которая сможет более подробно ознакомиться с экономическим потенциалом полуострова, его предприятиями и инвестиционными проектами, представленными на выставке", - говорится в публикации.

В беседе с изданием Назаров также сообщил, что "американскую сторону интересуют в первую очередь проекты в сфере гостиничного бизнеса, промышленности, сельского хозяйства и розничной торговли".

"Мы уже получили несколько заявок от них (от предпринимателей из США - ИФ) о желании поучаствовать в шестом ЯМЭФ", - сказал он.

По словам сопредседателя оргкомитета форума, Москва приветствует инициативу частного бизнеса, несмотря на определенную напряженность между РФ и США на фоне санкций и антироссийской риторики отдельных политиков, отмечается в статье.

"О точном количестве участников из Штатов говорить пока рано, однако квотирование будет предполагать от 10 до 20 мест. Мы готовы пригласить больше людей, однако некоторые бизнесмены, увы, боятся последствий. Учитывая настроения в Вашингтоне, опасения абсолютно обоснованы. Но мы со своей стороны намерены гарантировать американским участникам статус инкогнито", - подчеркнул Назаров.

"Для нас сейчас главное - наладить контакт с американцами, обсудить стратегию дальнейшего сотрудничества", - добавил он.

Один из американских предпринимателей, пожелавший остаться анонимным, заявил изданию, что у Крыма, безусловно, есть большой инвестиционный потенциал. Однако нынешняя политическая ситуация на международной арене и позиция американского правительства создают серьезные трудности бизнесменам из США в области реализации проектов на полуострове, пишет издание.