Путин о встрече с Трампом: готовы к этому диалогу настолько, насколько готовы наши партнеры

20.06.19 16:06

© РИА Новости. Сергей Гунеев

20 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к диалогу с президентом США Дональдом Трампом, в том числе на саммите G20 в Осаке, отметил важность обсуждения с ним вопросов разоружения и ситуации в двусторонних отношениях.

"Диалог всегда хорош и всегда востребован. Если американская сторона проявляет к этому интерес, разумеется, мы готовы к этому диалогу настолько, насколько наши партнеры к этому готовы", - сказал Путин в ходе "Прямой линии".

С просьбой прокомментировать заявление Трампа о намерении встретиться с Путиным в Осаке к президенту обратился находящийся под американскими санкциями директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак.

Как подчеркнул президент РФ, "как только наши коллеги будут готовы, пожалуйста, мы тоже ответим на это таким же образом".

"Тем более, что нам есть, о чем поговорить и в сфере международной безопасности, разоружения, имея в виду, что заканчивается в ближайшее время Договор СНВ-3, и с точки зрения налаживания нормальных межгосударственных отношений во всех областях", - заявил Путин.

По словам президента, речь идет, в том числе, о налаживании отношений в экономике. "Ведь американские компании не уходят с российского рынка, работают, хоть товарооборот и небольшой, но при Обаме он упал до $20 млрд, а при президенте Трампе на $5 млрд вырос, несмотря на все ограничения и санкции, как это ни странно", - сказал Путин.

Говоря об американских санкциях, президент РФ заявил, что, на его взгляд, "это большая ошибка со стороны США", и выразил надежду, что "когда-то осознание придет и это будет исправлено".

Говоря о возможности большой сделки с США по сирийскому вопросу, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не торгует своими принципами и союзниками.

"Что значит сделка? Это какое-то коммерческое предприятие. Нет, мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами", - сказал Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос о возможности большой сделки с США.

Он отметил, что Россия может договариваться со своими партнерами о решении тех или иных насущных проблем.

Путин заметил, что одной из ключевых проблем, которую сообща должны решать Россия, Турция, Иран, США и другие страны, вовлеченные в конфликт в Сирии, является вопрос создания координационного комитета и начала его функционирования.

"Может быть это решено или нет? Я считаю, что может при доброй воле всех заинтересованных сторон", - сказал Путин.

Президент добавил, что в урегулировании ситуации в Сирии заинтересованы и другие страны региона, в том числе Израиль, Египет, Иордания, а также европейские страны, страдающие от потока мигрантов.

"Нужно вместе всем консолидированно работать" - сказал Путин.

Новая полноформатная встреча Путина и Трампа может состояться в Осаке в рамках саммита G20. Первый саммит РФ-США состоялся 16 июля прошлого года в Хельсинки и продлился больше, чем было запланировано по протоколу. Вместо полутора часов лидеры двух стран беседовали 2 часа 10 минут.

После этого президенты планировали встретиться "на полях" саммита G20 в Аргентине, который проходил с 30 ноября по 1 декабря прошлого года, однако Трамп отменил встречу в последний момент из-за инцидента с украинскими судами в Керченском проливе. Тем не менее, лидерам удалось пообщаться 10-15 минут "на полях" саммита.

Последний раз президенты двух стран говорили по телефону 3 мая. Они обсуждали двусторонние отношения, ситуацию в Венесуэле, КНДР и на Украине.