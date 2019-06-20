Путин: РФ сокращает расходы на оборону, но обеспечивает военный паритет

20.06.19 16:01

© РИА Новости. Алексей Никольский

20 июня. Interfax-Russia.ru - Россия эффективно расходует средства на оборону, создавая передовые образцы вооружений и имея седьмой в мире военный бюджет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на достаточно скромные военные расходы, мы обеспечиваем не только военный и ядерный паритет, но оказываемся на два-три шага вперед от наших конкурентов, потому что ни у одной страны мира нет такого современного, технологичного оружия как наше. Я имею в виду нашу гиперзвуковую ракетную технику", - сказал Путин в ходе "прямой линии".

"Самое любопытное, что мы, наверное, единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы", - сказал президент.

Он пояснил, что если в 2017 году военные расходы составляли 3,4% ВВП, в 2018 году - чуть больше 3%, в текущем году - 2,9%.

"В следующем году будет 2,87%, в 2021 - 2,8%. Могу ошибиться в десятых долях, но тренд - на сокращение военных расходов. Ни одна большая страна этого не делает", - сказал Путин.

В то же время глава государства согласился с сообщением одного из жителей России, написавшего сообщение о том, что в современном мире сила государства отличается "не столько "Посейдонами", "Пересветами" и другим оружием, сколько экономической мощью".

"Абсолютно правильно. Именно для этого мы и выстраиваем работу, чтобы обеспечить экономическую мощь в рамках национальных проектов", - сказал президент.