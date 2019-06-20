Путин поручил Минобороны проработать вопрос создания музея семьи Щукиных в особняке в центре Москвы

20.06.19 16:18

© РИА Новости. Владимир Вяткин

20 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение директора Государственного музея изобразительных искусств им.Пушкина Марии Лошак о создании в бывшем фамильном особняке известного русского коллекционера Сергея Щукина в центре Москвы музея его семьи.

В ходе "Прямой линии" Лошак обратилась к главе государства с предложением об организации в особняке в Большом Знаменском переулке, д.18, музея семьи Щукиных.

Президент поддержал эту идею.

"Это комплекс зданий, принадлежащих министерству обороны с 1941 года, туда подведена связь. Эти пространства десятилетиями осваивались Минобороны, которое занималось обустройством этой территории", - сказал Путин.

Он пояснил, что здание находится на территории, принадлежащей военным, к нему подведены соответствующие коммуникации и дорогостоящие линии связи.

"Тем не менее, можно над этим подумать, и в качестве первого шага можно было бы поручить министерству обороны продумать в качестве варианта, чтобы само министерство обороны, потому что это его комплекс, организовало эту работу и создало бы там музей Щукина", - заявил президент.

Он отметил, что эта работа должна проводиться при участии музея им.Пушкина под руководством министерства культуры.

"Это точно можно сделать. Не только при вашем участии, но под руководством и при прямом содействии министерства культуры. Тем более, что для министерства обороны этот вид деятельности не такой уж чуждый. Ничего необычного здесь нет, и министерство обороны в состоянии это сделать, имея в виду даже наличие финансовых ресурсов", - сказал Путин.