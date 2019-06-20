Путин поручил включить авиакеросин в систему расчетов обратного акциза на нефть с демпфером

20.06.19 16:28

© РИА Новости. Георгий Зимарев

20 июня. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин поручил правительству учитывать при расчете обратного акциза на нефть с демпфирующей компонентой не только производство бензина и дизельного топлива, но и авиакеросина, и битума.

Он озвучил это поручение во время "прямой линии", отвечая на вопрос граждан о росте цены на авиаперевозки в России.

"В эти меры (обратный акциз на нефть с демпфером - ИФ) не включили авиационный керосин. Моторное топливо включили, все бензины и дизельку, а авиационный керосин - нет, и это проблема. Цена в прошлом году скакнула на авиатопливо и, соответственно, на 30% с лишним, а (цена - ИФ) на билеты на самолеты - на 9,5%. У нас никогда такого не было. У нас рост обычно составлял где-то в год 2%, а здесь сразу почти 10%. В цене билета авиационного, скажем, для "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) - это цена авиационного топлива", - сказал президент.

"Я разговаривал по этому поводу с правительством, с теми, кто в правительстве за это отвечает, и хочу еще раз напомнить - это явное упущение, и оно должно быть немедленно исправлено. Это касается авиационного топлива, это касается и битумов, потому что дороги надо строить, и если мы этого не сделаем, то у нас дороги улетят по цене небес, как самолеты летают, и мы не выполним тех планов дорожного строительства, которые перед собой ставим", - отметил Путин.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), авиакомпании РФ закончили 2018 год с общим операционным убытком в более 70 млрд рублей. Основной причиной этого назывался резкий рост стоимости керосина: затраты на него возросли более чем на 40%, заявляли в ассоциации.

Минтранс РФ предлагал выделить перевозчикам около 25 млрд руб. субсидий, которые покрыли бы примерно половину их допрасходов на топливо. Параллельно АЭВТ предлагала увеличить для авиакомпаний сумму налогового вычета из акциза на керосин - с помощью повышения коэффициента с нынешних 2,08 до 3,5. Для обсуждения мер поддержки отрасли была создана рабочая группа под патронажем вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака. Однако ни по компенсациям, ни по акцизу решений принято не было.