Поставка лекарств в Саратовскую область заинтересовала следователей СКР

20.06.19 16:52

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

20 июня. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Саратовской области проводят проверку информации о проблемах с лекарственным обеспечением жителей региона, озвученной в ходе "прямой линии" президента, сообщается на сайте СКР в четверг.

"В сообщении говорилось, что на складах в Саратовской области имеются лекарства, которые не поступают в аптечную сеть и к потребителям", - говорится в пресс-релизе.

В ходе проверки следователи выяснят причины возникновения проблемы, дадут юридическую оценку действиям (бездействию) людей, "которые обязаны обеспечить своевременность и достаточность медикаментов, поступающих в аптечную сеть", отмечается в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, пресс-служба губернатора в ответ на критику Владимира Путина, озвученную во время "прямой линии" в четверг, сообщила из бюджета Саратовской области будут выделены дополнительные средства на приобретение лекарств.

"Тему лекарственного обеспечения в регионе держу на постоянном контроле. Была детально проанализирована ситуация со снабжением препаратами больных, в том числе инсулинозависимых граждан. Сделаны выводы. Из областного бюджета выделяются дополнительные средства на приобретение лекарств", - приводятся в сообщении слова губернатора Валерия Радаева.

Глава региона отметил, что все возникающие проблемы точечно отрабатываются министерством здравоохранения. В минздраве создана и работает "горячая линия". На ее номер может обратиться любой житель региона и получить информацию по интересующему его вопросу, сказал Радаев.

В свою очередь, глава регионального Минздрава Наталья Мазина сообщила о пересмотре организационной составляющей системы льготного лекарственного обеспечения жителей Саратовской области.

"Ранее федеральным Росздравнадзором у нас проводилась комплексная выездная проверка по льготному лекарственному обеспечению, были выявлены нарушения. По результатам проверки несколько ответственных специалистов были наказаны и оштрафованы. Ежегодно министерством проводится анализ потребности льготных категорий граждан в лекарственных препаратах и рассчитывается годовая потребность финансирования для их обеспечения по всем медицинским организациям области",- цитирует пресс-служба губернатора слова Мазиной.

Глава Минздрава сообщила, что в этом году в область в дополнение к областным средствам поступила федеральная субвенция в сумме около 265 млн рублей на покупку лекарств.

"С 1 марта начались аукционные мероприятия. Они продолжаются до сих пор, так как возникают ситуации, на которые Минздрав области повлиять не может - потенциальные поставщики не выходят для участия в конкурсах",- сказала Мазина.

Глава Минздрава области отметила, что в регионе ведется ежедневный он-лайн мониторинг наличия препаратов на региональном аптечном складе, а также выписки льготных рецептов и обеспечения лекарственными препаратами больных в аптечных организациях.

Кроме того, Минздрав области оперативно принимает решения по адресной помощи больным, впервые получившим право на получение лекарственных препаратов, путем перераспределения резервов препаратов.

"Министерство держит на особом контроле тему льготного лекарственного обеспечения граждан и принимает все возможные меры для решения вопросов, том числе в индивидуальном порядке", - подытожила Мазина.

Во время "прямой линии" Путин отметил, что только в семи регионах страны жизненно-важные препараты закупаются по полному списку, а во всех остальных список необходимых лекарств сокращается, просто не закупается.