20.06.19 16:55

© РИА Новости. Андрей Старостин

20 июня. Interfax-Russia.ru - Вологодский областной суд обратил в доход государства имущество экс-начальника Кингисеппской таможни Сергея Слепухина и его родственников, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Северо-Западная транспортная прокуратура обратилась в Череповецкий городской суд с иском к Сергею, Елизавете и Елене Слепухиным и Валентине Гомзиковой об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

"Дело рассматривалось по месту проживания ответчика, то есть Слепухин с супругой проживают в Череповце", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе судов.

Поводом для иска стала проверка материалов о контроле за расходами бывшего начальника Кингисеппской таможни, его супруги, дочери и несовершеннолетнего сына. Выяснилось, что Слепухин в период с 2013 по 2017 годы приобрел имущество на сумму, превышающую общий доход его и его супруги за три последних года.

Так, в 2013 году начальник таможни купил земельный участок площадью 2,6 тыс. кв. м в Устюженском районе Вологодской области. На территории участка были возведены двухэтажный дом, баня, беседка, погреб и сооружение для хозяйственных нужд. Согласно выводам специалистов, расходы Слепухина на постройки, расположенные на его земельном участке, составили от 12 до 15 млн рублей.

Кроме того, дочь Сергея Слепухина купила двухкомнатную квартиру в Петербурге стоимостью около 7 млн рублей и две автостоянки за 400 тыс. и 500 тыс. рублей. При этом девушка учится в университете и, по данным налоговой службы, не имеет источников дохода.

Мать жены экс-начальника Кингисеппской таможни купила Lexus стоимостью 2,3 млн рублей. При этом, по данным пенсионного фонда, общий размер пенсии, выплаченной женщине и ее супругу с 2013 по 2016 год, составил 1,1 млн рублей.

"Таким образом, расходы Слепухина в период с 2013 по 2017 годы, составляющие от 22,1 млн до 25,1 млн рублей, превысили общий доход его семьи (8,2 млн рублей) более чем в два раза", - говорится в сообщении пресс-службы.

Поскольку сведений, подтверждающих приобретение перечисленного имущества на законные доходы, Слепухиными не представлено, прокуратура в иске просила обратить в доход государства автомобиль, двухкомнатную квартиру, два машино-места и постройки, возведенные на земельном участке. Экс-начальник таможни и его родственники исковые требования не признали.

Череповецкий городской суд удовлетворил исковые требования частично и обратил в доход государства двухкомнатную квартиру в Петербурге и два машино-места.

Северо-Западная транспортная прокуратура и сам бывший начальник таможни не согласились с таким решением и обратились с апелляцией в Вологодский областной суд. Слепухины ссылались на приобретение квартиры и машины на деньги третьего лица и за счет собственных накоплений. Прокуратура требовала обратить машину и недвижимость в доход государства.

Как отмечает пресс-служба, рассмотрев материалы дела, 14 июня Вологодский областной суд пришел к выводу, что автомобиль, квартира, два машино-места приобретены Слепухиными по возмездной сделке, при этом ими не представлено доказательств, подтверждающих приобретение имущества на законные источники дохода.

В результате суд обратил в доход государства купленный матерью жены Слепухина автомобиль Lexus, а также взыскал с экс-начальника таможни в доход бюджета Череповца госпошлину в размере порядка 59 тыс. рублей.

В остальной части решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.

В конце мая СКР Ленинградской области сообщало, что бывший начальник Кингисеппской таможни Северо-Западного таможенного управления предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с марта по август 2016 на территории Кингисеппского района области и центрального района Петербурга, обвиняемый трижды встречался с представителем юридических лиц, от которого получил взятку в общей сумме 27 тыс. долларов США. Вознаграждение мужчина получал за действия, входящие в его должностные полномочия, а также за оказание общего покровительства по службе в пользу взяткодателей в сфере таможенного контроля перемещения товаров через границу РФ.