Путин в ходе прямой линии ответил на 70 вопросов граждан

20.06.19 16:57

© РИА Новости. Михаил Климентьев

20 июня. Interfax-Russia.ru - "Прямая линия" с Владимиром Путиным в 2019 году не стала рекордной по времени, но была весьма насыщенной по тематике и количеству вопросов.

Путин общался со страной четыре часа семь минут и ответил на 70 вопросов. Рекордной была программа 2013 года, когда президент общался со страной в прямом эфире 4 часа 47 минут и ответил на 85 вопросов.

Отличительной чертой нынешней "Прямой линии" стали достаточно продолжительные прямые включения из разных регионов РФ, в ходе которых не только звучали вопросы граждан, но и иллюстрировались в прямом эфире проблемные ситуации.

Как и в прошлом году, в ходе "Прямой линии" президент обращался за комментариями к членам правительства и представителям органов власти на местах. В частности, на вопросы отвечали вице-премьер Алексей Гордеев и глава Минздрава Вероника Скворцова.

К концу "Прямой линии" количество обращений к президенту превысило 2 млн 600 тыс. Вопросы к главе государства, в том числе в прямом эфире, прозвучали из 23 регионов страны.