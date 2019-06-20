Детский омбудсмен предложила компенсировать услуги государственных нянь для детей от 1,5 до 3 лет, если тем отказывают в яслях

20.06.19 17:03

© РИА Новости. Максим Блинов

20 июня. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова выступила за частичную или полную компенсацию услуг государственных нянь для детей от 1,5 до 3 лет, если им отказали в предоставлении яслей.

"Эта мера предлагается для семей, нуждающихся в поддержке. Сегодня в ряде регионов подобная практика есть - дифференцированный подход к оплате государственной няни, когда в зависимости от дохода семьи и нуждаемости выстраивается подход к оплате", - сказала Кузнецова в четверг "Интерфаксу".

Она пояснила, что подход к оплате услуг государственной няни предлагается сделать разным в зависимости от дохода семьи: "Если семья не нуждается, может оплатить няню, то ее услуги будут предоставляться на платной основе, а возможна и оплата семьей 75% ее зарплаты, и 50%, и 25%, или же услуга может быть совершенно бесплатной".

Кузнецова отметила, что в ряде случаев предоставление няни - необходимая мера, позволяющая гибко подходить к организации дошкольного образования, а также предоставляющая матерям право выбора между работой и нахождением домой с ребенком.

Она напомнила, что недавно Минтруд принял профстандарт няни, и предоставление "государственной" няни "дает некие гарантии маме, что няня прошла обучение, у нее есть сертификат, это не человек с улицы".

Предложение об оплате работы нянь Кузнецова озвучила в связи с вопросом президенту РФ в ходе "прямой линии", о поддержке молодых матерей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которых тяжело устроить в ясли.