"Почта России" повысила зарплаты 48 тыс. сотрудников в регионах

20.06.19 17:07

© РИА Новости. Владимир Астапкович

20 июня. Interfax-Russia.ru – ФГУП "Почта России" в рамках первого этапа программы по повышению зарплат работникам компании на 20% увеличила выплаты 48 тыс. служащих, сообщает пресс-служба.

"С 1 мая в среднем на 20% выросли заработные платы 48 тысяч сотрудников отделений почтовой связи в 17 регионах России", – говорится в сообщении.

В программу попали почтальоны, операторы почтовой связи, начальники отделений и их заместители в Амурской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Кировской, Костромской, Ростовской и Сахалинской областях, Камчатском, Краснодарском, Пермском, Приморском и Хабаровском краях, республиках Алтай, Тыва и Ненецком автономном округе.

"Одна из первоочередных задач Почты России – создать для наших сотрудников достойные условия труда. Это касается не только повышения заработных плат сотрудникам основных почтовых специальностей, но и приведения в порядок почтовых отделений, обновления транспортного парка", – приводятся в сообщении слова генерального директора "Почты России" Николая Подгузова.

Ранее сообщалось, что до ноября 2020 года компания планирует повысить зарплату 224 тысячам сотрудников и направить на эти цели 11,5 млрд рублей.

ФГУП "Почта России" – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и около 335 тыс. почтовых работников.

Ежегодно принимает более 2,5 млрд писем, обрабатывает порядка 433 млн посылок. Ежегодный объем транзакций через "Почту России" составляет 3,5 трлн рублей (пенсии, платежи и переводы).