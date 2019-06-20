Строительство железнодорожной части Крымского моста ведется круглосуточно

20.06.19 17:45

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 июня. Interfax-Russia.ru - Строительные работы на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив продолжаются круглосуточно, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в четверг в информационном центре "Крымский мост".

"Строительство ведется в режиме 24/7 (24 часа семь дней в неделю - ИФ) - без выходных и праздников. На стройплощадке трудится почти 5 тысяч человек", - сказал сотрудник инфоцентра.

В настоящее время, по его словам, строители формируют верхнее строение пути, это две колеи для движения пассажирских и грузовых составов из Кубани в Крым и обратно. На первом пути укладка шпал и рельсов завершена, на втором еще предстоит уложить 6 км, уточнили в инфоцентре. После этого, добавили там, начнется монтаж устройств сигнализации, централизации и блокировки.

"Параллельно возводятся комплексы для многоуровневой очистки и обеззараживания стоков. Продолжается монтаж стоек освещения. Стальные конструкции со светодиодными влагостойкими светильниками обеспечат равномерную освещенность железной дороги и смотровых ходов для ее эксплуатации в темное время суток", - сообщили в инфоцентре.

Вопрос о строительстве железнодорожной части Крымского моста был поднят в четверг в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. "Работа идет по плану. И в этом году, в конце года, железнодорожная часть Крымского моста должна быть сдана", - ответил Путин.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года. Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.