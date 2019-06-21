Республика Алтай намерена увеличить число рейсов из региона

21.06.19 06:17

© РИА Новости. Максим Блинов

21 июня. Interfax-Russia.ru - Республика Алтай намерена увеличить число рейсов из аэропорта Горно-Алтайска в другие регионы страны, а также открыть перелеты из Горно-Алтайска в районные центры Кош-Агач и Усть-Коксу, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе правительства региона.

"Есть планы по развитию аэропорта. На сегодняшний день выполняются рейсы по 5 направлениям, но пропускная возможность аэропорта гораздо выше", - сказал представитель республиканского правительства, уточнив, что воздушная гавань республики способна обслуживать 155 человек в час и готова принимать и 25 рейсов.

При этом, по словам собеседника агентства, о сроках открытия авиасообщения из столицы республики в Кош-Агач и Усть-Коксу "говорить пока рано".

Вместе с тем он уточнил, что рассматривается возможность привлечь на эти маршруты авиакомпанию "СиЛА", имеющего в своем парке небольшие самолеты М-410. В районах, в которые планируется открыть авиарейсы, необходимо провести реконструкцию имеющихся взлетно-посадочных полос, добавил сотрудник пресс-службы.

Вопрос о развитии малой авиации, в том числе внутри республики Алтай, был задан в четверг во время "прямой линии" с президентов Владимиром Путиным. "Он (аэропорт Горно-Алтайска - ИФ) строился по моему прямому указанию, потому что летать туда можно было только через Барнаул, а это, конечно, никак не способствовало развитию туристического потенциала (региона - ИФ). Он там просто колоссальный", - сказал в ходе "прямой линии" президент.