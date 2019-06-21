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21.06.19 06:19

Десять фильмов поборются за главный приз Шукшинского кинофестиваля

© РИА Новости. Евгений Одиноков
21 июня. Interfax-Russia.ru - С 23 июля на малой родине актера, режиссера и писателя Василия Шукшина в Алтайском крае будет проходить Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, сообщает пресс-центр правительства региона.

"В Алтайском крае сформирована афиша ХХI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. В рамках кинофестиваля состоится всероссийская премьера фильма Алексея Петрухина "Последнее испытание". Картина отсылает к трагическим событиям, связанным с захватом террористами театрального центра на Дубровке в Москве", - говорится в сообщении.

Кроме этой драмы в конкурсную программу полнометражного игрового кино вошли еще девять картин. Это фильмы "Ваш репетитор" (режиссер Антон Коломеец), "Облепиховое лето" (режиссер Виктор Алферов), "Глубокие реки" (режиссер Владимир Битоков), "Война Анны" (режиссер Алексей Федорченко). Также представят фильмы "Солдатик" (режиссер Виктория Фанасютина), "Интересная жизнь" (режиссер Анна Яновская), "Двое" (режиссер Тимофей Жалнин), "Надо мною солнце не садится" (режиссер Любовь Борисова), а также совместная работа из Армении, Кипра и России "Лорик" (режиссер Алексей Злобин).

Показы фильмов конкурсной программы пройдут в кинотеатре "Пионер" в Барнауле, а также в новых сельских 3D-кинозалах.

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