"ИрАэро" открыла программу полетов в Китай на Boeing-777

21.06.19 06:24

© РИА Новости. Игорь Зарембо

21 июня. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ИрАэро" (базируется в Иркутске) начала выполнять прямые регулярные рейсы из Москвы в Хэфэй (провинция Аньхой, Китай), говорится в сообщении перевозчика.

Таким образом, как уточнили "Интерфаксу" в компании, "ИрАэро" открыла свою "китайскую программу полетов".

Рейсы в Хэфэй будут выполняться на Boeing-777 из аэропорта "Домодедово" раз в неделю до конца октября.

"В планах авиакомпании запустить рейсы из ряда городов Китая, которые являются столицами провинций. Кроме города Хэфэй, на очереди рейсы из Гуанчжоу, Тайюаня, Ханчжоу и Фучжоу. Решение принято на основе анализа спроса среди китайских туристов. В настоящий момент мы уже заключили ряд контактов с крупными туроператорами, еще несколько - на стадии переговоров", - цитирует пресс-служба авиакомпании генерального директора "ИрАэро" Юрия Лапина.

Ранее сообщалось, что Росавиация выдала авиакомпании "ИрАэро" допуски на выполнение регулярных рейсов в китайские Тайюань, Цзинань, Хэфей, Ханчжоу, Гуанчжоу, Нанкин, Фучжоу.