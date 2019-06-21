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21.06.19 06:24
"ИрАэро" открыла программу полетов в Китай на Boeing-777
Таким образом, как уточнили "Интерфаксу" в компании, "ИрАэро" открыла свою "китайскую программу полетов".
Рейсы в Хэфэй будут выполняться на Boeing-777 из аэропорта "Домодедово" раз в неделю до конца октября.
"В планах авиакомпании запустить рейсы из ряда городов Китая, которые являются столицами провинций. Кроме города Хэфэй, на очереди рейсы из Гуанчжоу, Тайюаня, Ханчжоу и Фучжоу. Решение принято на основе анализа спроса среди китайских туристов. В настоящий момент мы уже заключили ряд контактов с крупными туроператорами, еще несколько - на стадии переговоров", - цитирует пресс-служба авиакомпании генерального директора "ИрАэро" Юрия Лапина.
Ранее сообщалось, что Росавиация выдала авиакомпании "ИрАэро" допуски на выполнение регулярных рейсов в китайские Тайюань, Цзинань, Хэфей, Ханчжоу, Гуанчжоу, Нанкин, Фучжоу.
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