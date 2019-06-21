Экологи требуют привлечь общественность к процессу выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы"

21.06.19 07:21

© РИА Новости. Вера Костамо

20 июня. Interfax-Russia.ru - Коалиция экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" и Greenpeace России заявляют о "непрозрачности" процедуры выпуска животных из "китовой тюрьмы" и необходимости привлечения независимых общественных наблюдателей к процессу.

"Мы рады, что процесс начался, но остается очень много вопросов из-за полного отсутствия прозрачности от лиц ответственных за процесс. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) не оповестил никого из общественных организаций о планируемых мероприятиях, и соответственно, в команде, отвечающей за перевозку нет ни одного независимого наблюдателя со стороны общественности", - говорится в сообщении пресс-службы коалиции "Свободу косаткам и белухам".

Экологи призывают общественность требовать привлечения независимых наблюдателей за процессом транспортировки и реабилитации.

"Процесс выпуска китов должен быть прозрачным, а не под контролем людей и организаций, связанных с отловами", - отмечается в сообщении экологов.

В свою очередь Greenpeace Россия также заявляет о необходимости привлечения общественности к процедуре выпуска.

"Необходимо убедиться в том, что операция пройдет успешно и при участии общественности", - отмечает пресс-служба Greenpeace Россия.