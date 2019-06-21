Около семи тысяч военных и гражданских специалистов примут участие в масштабных учениях на Дальнем Востоке

21.06.19 07:26

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 июня. Interfax-Russia.ru - Совместные учения специалистов Восточного военного округа (ВВО) и представителей администраций Амурской и Еврейской областей впервые проводятся в Дальневосточном федеральном округе, сообщает в пятницу пресс-служба ВВО.

"Всего в учениях принимают участие более пяти тысяч военнослужащих и около двух тысяч гражданских специалистов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе учений будет отработано взаимодействие военных с органами власти на местах, в части мобилизации людей и техники на конкретных территориях.

"Помимо этого, отрабатываются вопросы взаимодействия с другими силовыми структурами, в том числе МЧС, МВД, Росгвардии", - отмечается в сообщении.