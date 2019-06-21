Первая очередь казино будет построена в игорной зоне "Приморье" к осени 2020 года

21.06.19 07:30

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 июня. Interfax-Russia.ru - Гостиничный комплекс с казино "Империал" стоимостью более $250 млн будет построен на территории интегрированного развлекательного курорта (ИРК) "Приморье" (Приморский край) к осени 2020 года, сообщила пресс-служба администрации региона.

По данным пресс-службы, в защите проекта приняли участие вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко, директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков, представители АО "Корпорация развития Приморского края", главный архитектор Приморья и представители "Даймонд Форчун", инициаторы проекта.

Проект, ранее называвшийся Selena, реализует российское ООО "Даймонд Форчун", имеющее в аренде несколько участков интегрированного курорта. Соинвестором выступит японская компания Simple Create Co Ltd.

Гостинично-развлекательный комплекс Imperial станет четверым объектом, который начнет свою работу на территории ИРК "Приморье" вместе с Tigre de Cristal, Naga Vladivostok и "Шамбала".

"Мы ("Даймонд Форчун" - ИФ) изменили концепцию и название комплекса - на текущей стадии строительства такая возможность была, и мы усовершенствовали проект. На наш взгляд "Империал" хорошо отражает в целом туристическую идею региона, бренд Приморского края и Владивостока - европейского города в Азии, богатого традициями и знаменитого культурным наследием России. При разработке нового проекта компания опиралась на мировой опыт, а также на показатели уже работающих в России игорных зон, включая приморских коллег", - сообщил гендиректор "Даймонд Форчун" Александр Мишкитблит, слова которого приведены в сообщении.

"Империал" будет включать в себя гостиницу минимум на 360 номеров, казино на 50 столов и 300 игровых автоматов, ночной клуб, торговые площади и другие объекты.

"Таким образом, согласно действующим налоговым ставкам, ежегодно комплекс будет приносить не менее 100 млн рублей в бюджет Приморского края только от игорной деятельности", - говорится в сообщении.

На первых этапах работы комплекс планирует ежегодно принимать более 300 тыс. посетителей.

Срок сдачи первой очереди проекта запланирован на осень 2020 года, всего комплекса - на 2022 год.