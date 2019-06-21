Команда Кусто считает своевременным начало выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы"

21.06.19 08:56

Фото Глеба Ильинского

21 июня. Interfax-Russia.ru - Команда французского океанолога Жана-Мишеля Кусто приветствует начало операции по выпуску косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье и решение о запрете в РФ вылова китов для океанариумов.

"Наши оригинальные рекомендации для выпуска включали более длительный период времени для реабилитации. Но сейчас самое время вернуть китов в океан до наступления зимы. И порядок, в котором будут перевозиться группы, может предоставить больше времени на подготовку тем, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении на сайте проекта Кусто "Китовый заповедник".

Команда Кусто приветствует начало операции по выпуску животных из "китовой тюрьмы".

"Мы рады видеть, что косаток и белух транспортируют в Хабаровск для освобождения. Желаем Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и команде выпуска всяческих успехов в возвращении этих косаток и белух в открытый океан. Это хороший день для китов", - сообщил исполнительный директор проекта Кусто "Китовый заповедник" Чарльз Виник, слова которого приводятся в сообщении.

Также отмечается, что заместитель директора ВНИРО Вячеслав Бизиков выразил Винику благодарность за помощь, оказанную командой Кусто и отметил, что российские ученые стремятся следовать их рекомендациям.

Команда Кусто считает важным решением принятие в РФ запрета на вылов китов для океанариумов.

"Это важное решение. Нам очень приятно слышать, что Россия сделала заявление об изменении этой политики. Оно должно сигнализировать об окончании отлова и продажи косаток и белух из России в парки развлечений, прежде всего в Китае", - отметил Виник, слова которого приводятся в сообщении.

Между тем специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) заявили, что первую партию косаток и белух было решено доставить автомобильным транспортом к месту выпуска в Хабаровском крае из-за штормов в море.

"Автомобильный транспорт намного безопаснее, поскольку ниже риск укачивания китообразных, с которым обязательно пришлось бы столкнуться во время морской транспортировки. Ученые проанализировали гидрологическую ситуацию и метеоусловия на время предполагаемого морского перехода и они были не самыми благоприятными для перевозки", - сообщается на сайте Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Отмечается, что способ транспортировки обсуждался на собрании консилиума ученых, которые решали судьбу животных.

"Возможность направить животных морем обсуждалась, но по объективным причинам был предпочтен более безопасный для косаток и белух способ", - приводятся в сообщении слова директора ВНИРО Кирилла Колончина.

В пятницу, 21 июня, экипажи ГИБДД Хабаровского края встретили машины с косатками из Приморской "китовой тюрьмы", которые направляются к Охотскому морю, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в управлении ГИБДД по хабаровскому краю.

"Колонна немного задержалась, но сейчас мы уже встретили и сопровождаем к месту перегрузки на речные суда", - сказал представитель ведомства.

Как сообщалось, во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным показали, что двух косаток и шесть белух из бухты Средней в Приморье погрузили в контейнеры и везут автомобилем до Хабаровска. Затем речным транспортом их доставят к месту вылова в Охотском море, где они пройдут адаптацию и затем их выпустят в океан. В "китовой тюрьме" остается девять косаток и 81 белуха.

После "прямой линии" руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын и член команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто Григорий Цидулко сообщили "Интерфаксу", что, по их мнению, транспортировка китов автомобилями не является оптимальной и более предпочтительной считается перевозка морем. При этом они назвали начало операции по освобождению животных большим шагом вперед после многих месяцев переговоров.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.