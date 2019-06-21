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21.06.19 08:00
Судно село на мель у приморского поселка Дунай, произошел разлив топлива
"Поступило сообщение, что на мели, возле пирса в поселке Дунай лежит на боку судно "Путятин", приписанное к порту Ливадия, три члена экипажа не пострадали. Информация передана местным властям, для проверки на место выехала оперативная группа ГО и ЧС, спасатели", - сообщили агентству "Интерфакс -Дальний Восток" в ЕДДС Фокино.
По предварительным данным, небольшое нефтяное пятно, возникшее, предположительно, из-за разлива топлива, относит в море.
"Береговая линия, по предварительной информации, нефтепродуктами не загрязнена", - сказал собеседник агентства.
Во Владивостокской природоохранной прокуратуре агентству сообщили, что на месте также работают представители территориального управления Росприродзнадзора.
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