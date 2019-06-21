Сроки вывоза второй группы косаток определят после доставки первых китов к месту выпуска

21.06.19 08:24

Фото "Интерфакса"

21 июня. Interfax-Russia.ru - Российские ученые, занимающиеся процессом выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы", определят дату вывоза следующей партии животных после доставки из Приморья к Охотскому морю первых двух косаток и шести белух.

"Точной даты вывоза следующей партии животных из Средней у меня нет, но понятно, что это произойдет не раньше, чем вернутся специалисты, занятые в выпуске первой партии", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Тихоокеанского филиала Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Как сообщалось, во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным стало известно, что двух косаток и шесть белух из "китовой тюрьмы" бухты Средней в Приморье погрузили в контейнеры и везут автомобилем в Хабаровск. Затем речным транспортом их транспортируют к месту вылова в Охотском море. Процесс займет шесть дней. В Приморье остается девять косаток и 81 белуха.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.