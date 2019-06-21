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21.06.19 08:27

Сумму компенсации из-за форс-мажора на нефтепроводе "Дружба" определят по итогам года

© РИА Новости. Егор Еремов
21 июня. Interfax-Russia.ru - Фактическую сумму компенсации из-за инцидента на нефтепроводе "Дружба" можно будет определить по итогам года, заявил первый замруководителя аппарата правительства Сергей Приходько.

"Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для оценки размеров ущерба, нанесенного данным технологическим инцидентом. Речь идет о реально подтвержденных потерях. Исходим из того, что фактическая сумма компенсации будет определена по итогам 2019 года - с учетом реальных объемов поставок нефти в Белоруссию и ее транзита через белорусскую территорию", - сказал Приходько журналистам, комментируя ситуацию с загрязнённой нефтью в нефтепроводе "Дружба".

Он отметил, что разработана "Дорожная карта" мероприятий по вытеснению загрязненной нефти из магистральных трубопроводов и резервуарного парка.

По его словам, уже возобновлена транспортировка нефти в направлении Польши и Германии по двум из трех ниток нефтепровода "Дружба".

"С 1 июля 2019 года планируется возобновить транспортировку нефти в указанные страны в полном объеме. Предусмотрено также возобновление с 4 июля поставок кондиционной нефти на ОАО "Нафтан" (Белоруссия)", - сказал Приходько.

Он добавил, что по состоянию на 18 июня на территории Белоруссии находится 627 тыс. тонн загрязненной нефти, которую планируется вытеснить на территорию России.

Как сообщалось, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов (ХОС). Источник попадания - пункт приёма нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба".

На текущий момент 10 человек являются фигурантами дела о загрязнении нефтепровода "Дружба". Из них шесть человек обвиняются в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей. Они являются руководителями компаний, на чьих узлах учета было зафиксировано загрязнение. Четверо задержаны и арестованы: генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин. Еще двое - бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко и бывший бенефициар ГК "Петронефть" Роман Трушев - объявлены в международный розыск в качестве обвиняемых по делу.

Еще четверо фигурантов дела являются сотрудниками компании "Транснефть-Дружба": замначальника куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник отдела этого управления Роман Якушев, начальник ПСП Лопатино Роман Гладков, инженер ПСП Лопатино Владимир Матюхин.

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