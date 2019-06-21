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21.06.19 08:31
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Бойко-Великого сроком до 19 августа 2019 года", - сказал собеседник агентства.
Бойко-Великий был задержан накануне. Ему вменяется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Вместе с бизнесменом обвиняемыми по уголовному делу проходят еще шесть человек: директор "Кредит Экспресса" Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники организации Анастасия Новотная, Елена Чуева, Наталья Ципинова и Егор Пихтин.
Как сообщили ранее в пресс-службе Следственного комитета России (СКР), по версии следствия, "фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах".
Всего к настоящему моменты следствие установило 31 факт хищений средств. При этом, подчеркнули в СКР, работа по выявлению аналогичных эпизодов продолжается.
Сумма похищенного, как утверждает следствие, составляет около $4 млн: 180 млн рублей и $929 тыс.
В СКР отмечали, что системные хищения денежных средств "Кредит Экспресса" привели к отзыву Центробанком России лицензии у организации.
Потерпевшим по уголовному делу признано Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Адвокат Бойко-Великого - Алексей Аверьянов - накануне заявил "Интерфаксу", что его подзащитному вменятся растрата $500 тыс.
По словам адвоката, бизнесмен не признает вину, а в его деле идет речь о сделке, по которой существовал договор займа, который, в свою очередь, погашен, "о чем имеются расписки".
Аверьянов добавил, что Бойко-Великий связывает свое уголовное преследование с "гражданско-патриотической позицией".
Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", в настоящее время Бойко-Великий - руководитель и основной владелец ОАО "Вашъ финансовый попечитель" (принадлежит 46,47% доли в уставном капитале компании). Он также входит в совет директоров АО "Рузское молоко" (на 33,34% принадлежит ОАО "Вашъ финансовый попечитель") и является совладельцем ООО "Стройинвест-3".
В свою очередь "Вашъ финансовый попечитель" имеет 10%-ную долю в уставном капитале ООО КБ "Кредит Экспресс", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
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