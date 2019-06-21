Суд арестовал счета ГК "Востокцемент" по делу о взыскании 3,2 млрд руб. с экс-мэра Владивостока

21.06.19 08:36

© РИА Новости. Алексей Даничев

21 июня. Interfax-Russia.ru - Басманный райсуд Москвы арестовал расчетные счета предприятий группы компаний "Востокцемент", выступающих ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании 3,2 млрд рублей с осужденного по делу о коррупции экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, говорится в обращении на сайте холдинга.

"Стало известно, что 31 мая 2019 года Генеральная прокуратура через Басманный районный суд Москвы наложила арест на расчетные счета предприятий, выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3,2 млрд рублей. Это АО "Спасскцемент", АО "Теплоозерский цементный завод", АО "Владивостокский бутощебеночный завод" (ВБЩЗ), АО "Дробильно-сортировочный завод", ООО "ДВ-Цемент", а также ООО "Востокцемент" и АО ПО "Якутцемент", которые ответчиками не являются (это полный список производственных предприятий, входящих в "Востокцемент" - ИФ)", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что арест счетов предприятий неизбежно приведет к невозможности выполнения обязательств перед поставщиками, выплаты зарплаты работникам заводов и соответствующих налоговых платежей.

"Конечный итог подобного положения вещей - остановка предприятий и увольнение сотрудников, 5 тыс. семей могут остаться без средств к существованию. Это повлечет за собой рост социальной напряженности на территории Приморского края, Еврейской автономной области и республики Саха (Якутия)", - говорится в обращении.

Отмечается также, что "Спасскцемент", "Якутцемент", Теплоозерский цемзавод, ВБЩЗ и ДСЗ являются основными поставщиками строительных материалов - цемента, клинкера, щебня, минерального порошка - в Дальневосточном регионе.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ в конце мая предупредила, что потребует через суд взыскать с бывшего мэра Владивостока Пушкарева в пользу государства 3,2 млрд рублей, полученных нелегальным путем. Основанием для иска послужили "выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата (группа компаний "Востокцемент")".

В связи с тем, что Пушкаревым и руководителями коммерческих организаций были нарушены установленные законом запреты и ограничения, в соответствии со ст. 169, 235, 1102-1105 ГК РФ все полученные средства по контрактам подлежат взысканию в доход РФ, подчеркивали в Генпрокуратуре.

Тверской райсуд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.