|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
21.06.19 08:42
Бывший тренер "Рубина" Бердыев займется созданием в Татарстане детской академии футбола
Эту работу предложил Бердыеву президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече в четверг, информирует сайт президента республики.
"В ближайшее время министерству спорта Татарстана совместно с Курбаном Бердыевым предстоит проработать организационно-правовую форму и базу новой академии", - говорится в сообщении.
Для юных футболистов планируется построить пять легких тренировочных манежей: два в Казани и по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.
Бердыев - знаковая фигура в татарстанском спорте. Вместе с "Рубином" Бердыев дважды становился чемпионом России (в 2008 и 2009 годах), выигрывал Кубок России (сезон-2011/2012) и дважды Суперкубок России (в 2010 и 2012 годах).
66-летний специалист тренировал "Рубин" с 2001 по 2013 годы, в 2014-2017 годах работал с "Ростовом" а потом вернулся в Казань. В июне 2019 года "Рубин" объявил об уходе Бердыева в отставку.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket