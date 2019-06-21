Бывший тренер "Рубина" Бердыев займется созданием в Татарстане детской академии футбола

21.06.19 08:42

© РИА Новости. Антон Денисов

21 июня. Interfax-Russia.ru - Бывший тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Курбан Бердыев совместно с властями Татарстана создаст республиканскую детско-юношескую академию футбола с филиалами в трех городах республики.

Эту работу предложил Бердыеву президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече в четверг, информирует сайт президента республики.

"В ближайшее время министерству спорта Татарстана совместно с Курбаном Бердыевым предстоит проработать организационно-правовую форму и базу новой академии", - говорится в сообщении.

Для юных футболистов планируется построить пять легких тренировочных манежей: два в Казани и по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Бердыев - знаковая фигура в татарстанском спорте. Вместе с "Рубином" Бердыев дважды становился чемпионом России (в 2008 и 2009 годах), выигрывал Кубок России (сезон-2011/2012) и дважды Суперкубок России (в 2010 и 2012 годах).

66-летний специалист тренировал "Рубин" с 2001 по 2013 годы, в 2014-2017 годах работал с "Ростовом" а потом вернулся в Казань. В июне 2019 года "Рубин" объявил об уходе Бердыева в отставку.