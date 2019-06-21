От мусора до кибератак: Путин в ходе прямой линии ответил на 70 вопросов граждан
  
Цыганский исход: пензенскую Чемодановку покинуло все цыганское население
   
Голод не тетка: белого медведя, скитавшегося по Норильску, доставят в парк "Роев ручей"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
21.06.19 08:47

Моор: 90% жителей Тюменской области обеспечены качественной водой

© РИА Новости. Михаил Климентьев
21 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Тюменской области системно занимаются вопросом обеспечения жителей региона качественной водой, заявил губернатор Александр Моор в своем видеообращении.

"Сегодня 90% жителей Тюменской области имеют доступ к качественной воде, причем 20% из них получили такую возможность за последние 15 лет", - сказал Моор.

По его словам, проблема обеспечения качественной водой решается разными путями.

"В тех населенных пунктах, где есть возможность подключиться к централизованному водоснабжению, строим водопроводные сети, в тех населенных пунктах, где нет такой возможности, строим павильоны чистой воды", - сказал глава региона.

По его словам, за последние пять лет в области установлено 500 таких павильонов

"В прошлом году мы закончили программу, в соответствии с которой все населенные пункты с численностью населения больше чем 350 человек, такими павильонами обеспечены. В этом году программу продолжаем, задача наша - обеспечить павильонами все населенные пункты, где проживают более 200 человек", - подчеркнул Моор.

Он также отметил, что в селе Каскара, жительница которого во время "прямой линии" с президентом РФ пожаловалась на отсутствие водопровода, централизованное водоснабжение есть.

"Но сеть водоснабжения принадлежит частному предприятию - каскаринской птицефабрике. Для того, чтобы у нас была возможность инвестировать бюджетные либо частные средства, на эти сети нужно было оформить права собственности, и мы много лет занимались этим вопросом: оформили сети как бесхозяйные и перевели их в муниципальную собственность, оформили все земельные участки под этим водопроводом", - сказал Моор.

По его словам, осенью 2019 года будет заключено концессионное соглашение с Тюменским районом.

"И тогда не только Каскара, но и другие населенные пункты Тюменского района получат возможность подключиться к централизованным сетям водоснабжения", - сказал губернатор.

Накануне в ходе "прямой линии" жительница из Тюменского района пожаловалась, что в селе Каскара нет водопровода. По ее словам, жителям приходится покупать воду в бутылках в Тюмени.

Каскара расположена в 28 км от Тюмени. В селе находится АО "ПРОДО Тюменский бройлер". Оно является крупнейшим производителем мяса бройлеров и продукции из него в Тюменской области.

По факту жалобы жительницы села СКР и прокуратура проводят проверку. Губернатор Моор сообщил, что водопровод от Тюмени до села Каскара будет реконструирован в 2020 году.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.06.19 10:45
На канале им. Москвы в районе Тушинского тоннеля вновь обнаружена течь
.
  21.06.19 10:03
В Москве водители с помощью приложения смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки
.
  21.06.19 09:44
В Московском зоопарке у пары восточносибирских рысей родились котята
.
  21.06.19 08:31
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
.
  20.06.19 16:18
Путин поручил Минобороны проработать вопрос создания музея семьи Щукиных в особняке в центре Москвы
.
  20.06.19 14:58
Путин надеется, что будет сделано необходимое для выявления виновных по "делу Голунова"
.
  20.06.19 13:44
Собянин: программа модернизации московских поликлиник начнется в 2019 году
.
  20.06.19 13:30
Автодор запросил в правительстве РФ дополнительно 45 млрд руб. на "узкие" места ЦКАД
.
  20.06.19 12:43
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО американца Уилана, обвиняемого в шпионаже
.
  20.06.19 12:28
В Москве стартует очередной фестиваль "Цветочный джем"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket