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21.06.19 08:47
Моор: 90% жителей Тюменской области обеспечены качественной водой
"Сегодня 90% жителей Тюменской области имеют доступ к качественной воде, причем 20% из них получили такую возможность за последние 15 лет", - сказал Моор.
По его словам, проблема обеспечения качественной водой решается разными путями.
"В тех населенных пунктах, где есть возможность подключиться к централизованному водоснабжению, строим водопроводные сети, в тех населенных пунктах, где нет такой возможности, строим павильоны чистой воды", - сказал глава региона.
По его словам, за последние пять лет в области установлено 500 таких павильонов
"В прошлом году мы закончили программу, в соответствии с которой все населенные пункты с численностью населения больше чем 350 человек, такими павильонами обеспечены. В этом году программу продолжаем, задача наша - обеспечить павильонами все населенные пункты, где проживают более 200 человек", - подчеркнул Моор.
Он также отметил, что в селе Каскара, жительница которого во время "прямой линии" с президентом РФ пожаловалась на отсутствие водопровода, централизованное водоснабжение есть.
"Но сеть водоснабжения принадлежит частному предприятию - каскаринской птицефабрике. Для того, чтобы у нас была возможность инвестировать бюджетные либо частные средства, на эти сети нужно было оформить права собственности, и мы много лет занимались этим вопросом: оформили сети как бесхозяйные и перевели их в муниципальную собственность, оформили все земельные участки под этим водопроводом", - сказал Моор.
По его словам, осенью 2019 года будет заключено концессионное соглашение с Тюменским районом.
"И тогда не только Каскара, но и другие населенные пункты Тюменского района получат возможность подключиться к централизованным сетям водоснабжения", - сказал губернатор.
Накануне в ходе "прямой линии" жительница из Тюменского района пожаловалась, что в селе Каскара нет водопровода. По ее словам, жителям приходится покупать воду в бутылках в Тюмени.
Каскара расположена в 28 км от Тюмени. В селе находится АО "ПРОДО Тюменский бройлер". Оно является крупнейшим производителем мяса бройлеров и продукции из него в Тюменской области.
По факту жалобы жительницы села СКР и прокуратура проводят проверку. Губернатор Моор сообщил, что водопровод от Тюмени до села Каскара будет реконструирован в 2020 году.
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