Четверо жителей Междуреченска осуждены по делу о гибели людей при обрушении дома в ходе строительных работ

21.06.19 09:02

© РИА Новости. Станислав Завада

21 июня. Interfax-Russia.ru - Междуреченский городской суд в Кемеровской области признал четырех местных жителей виновными в обрушении дома, в котором погибли два человека, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области.

"В мае 2016 года собственник нежилого помещения дома по улице Весенней, 16 пригласил трех рабочих без строительного образования и необходимых знаний. При разборе кирпичного простенка произошло обрушение стены, погибли два жителя дома, разрушились 68 жилых квартир, повреждены нежилые помещения трех индивидуальных предпринимателей. Ущерб оценен в 85,4 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение крупного ущерба).

В рамках расследования СКР установил, что какой-либо проектной и другой разрешительной документации, необходимой для производства работ, связанных с нарушением целостности несущей конструкции стены здания, у обвиняемых не имелось.

В итоге суд приговорил собственника нежилого помещения к пяти годам в колонии-поселении, каждого из остальных подсудимых - к четырем годам колонии-поселения.