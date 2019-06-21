Приморский бизнесмен приговорен к семи годам колонии по делу о хищении 300 млн руб. на стройке к саммиту АТЭС

21.06.19 09:26

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 июня. Interfax-Russia.ru - Приморский бизнесмен Олег Дроздов осужден по делу о крупном мошенничестве при строительстве полигона твердых бытовых отходов, входивших в список возводимых к саммиту АТЭС-2012 объектов.

"Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг признал Дроздова виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к семи годам лишения свободы и штрафу в 900 тыс. руб.", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель суда.

Второй фигурант дела признан виновным в пособничестве в мошенничестве и приговорен к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 600 тыс. руб.

Как сообщалось, уголовное дело о хищении более 300 млн руб. при строительстве полигона твердых бытовых отходов в мае 2015 года было передано в суд. Полигон рекультивировали в рамках подготовки города к саммиту АТЭС 2012 года.

По этому делу на скамье подсудимых оказались два человека - предприниматель Дроздов и его пособник Симанчук.

По данным следствия, лица, причастные к исполнению контракта на рекультивацию полигона ТБО, обманув заказчика, похитили более 300 млн руб.

Уголовное дело в отношении Дроздова было возбуждено следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). 25 октября 2013 года по решению суда он был взят под стражу, а в октябре 2014 года освобожден из СИЗО Владивостока под залог в 30 млн руб.