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21.06.19 09:35

Партия Роста не будет выдвигать Оксану Дмитриеву в губернаторы Петербурга

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
21 июня. Interfax-Russia.ru - Партия Роста не станет выдвигать кандидатуру депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксаны Дмитриевой на выборах губернатора города.

"Мы как партия, естественно, ее поддерживали, но она приняла решение, что она не пойдет на выборы. Оксана Дмитриева достаточно тяжеловесный политик и, по всей вероятности, она не хотела проигрывать (действующему врио главы города Александру Беглову - ИФ), приходить второй. Она хочет сосредоточиться на других политических вещах: выборах в Госдуму в 2021 году. Также она будет вести муниципальную кампанию в этом году", - сказал "Интерфаксу" зампредседателя партии Виктор Звагельский по итогам заседания федерального политсовета.

Дмитриева пояснила, что решение было принято вместе с партией.

"Мы этот вопрос обсуждали и зафиксировали, что нет никакой возможности преодоления муниципального фильтра. У нас всего два депутата. Если идет реально сильный кандидат, то фильтр не преодолеть, его можно получить только из рук власти. Ни в одном регионе ни сейчас, ни в предыдущие выборы сильному кандидату возможность пройти фильтр не была дана. А играть в спарринг-партнера для кандидата от власти - это не линия Партии Роста. Можно, конечно, выдвинуться и скандалить, но зачем?" - сказала "Интерфаксу" Дмитриева. Политик подчеркнула, что партия настаивает на изменении законодательства о муниципальном фильтре.

Выборы глав регионов пройдут в единый день голосования 8 сентября в 16 субъектах РФ.

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