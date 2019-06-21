В гордуме Екатеринбурга предложили в рамках опроса о месте для храма спросить жителей о необходимости второй ветки метро

21.06.19 09:46

© РИА Новости. Павел Лисицын

21 июня. Interfax-Russia.ru - Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий на внеочередном заседании в пятницу предложил добавить в опрос по месту строительства храма святой Екатерины вопрос о необходимости второй ветки метрополитена в городе.

"Я вас призываю, давайте включим вторым вопросом (в опрос о площадке для строительства храма - ИФ) вопрос: "Необходимо ли строительство метрополитена городу Екатеринбургу". Получим истинное мнение горожан, и потом на всех уровнях власти будем показывать мнение горожан, а не свое личное. И продолжать проектирование строительства метрополитена", - выступил с предложением Крицкий во время заседания, трансляция которого велась на сайте гордумы.

После этого в пятницу пресс-служба администрации города запустила опрос о необходимости второй ветки метро в своем телеграмм канале. В настоящее время большинство участников высказалось за расширение "подземки".

Как сообщалось, власти Екатеринбурга в 2019 году планировали направить около 100 млн рублей из городского бюджета на проектирование второй линии метрополитена. Глава города Александр Высокинский оценивал общую стоимость проекта в 60 млрд рублей.

В апреле сообщалось, что правительство РФ поручило министерствам транспорта и финансов рассмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета на проектирование и строительство четырех станций метро в Екатеринбурге, а также второй ветки метрополитена.

19 июня в местных СМИ появилась информация со ссылкой на данные федеральных властей о снижении пассажиропотока в метрополитене Екатеринбурга и о том, что выделять деньги на проектирование второй ветки метро преждевременно. Однако городские власти заявили, что продолжат работы по проектированию на собственные средства.

В настоящее время в городе действует одна ветка метро, она состоит из девяти станций. Планируется строительство еще двух веток. Самая новая на данный момент станция - "Чкаловская" - была открыта в июле 2012 года.

Как сообщалось, опрос жителей Екатеринбурга собираются провести в городе после массовых акций протеста, на которых активисты выступили против строительства храма в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. Рабочая группа, которая занимается отбором площадок для опроса, определится со списком возможных мест на очередном заседании 26 июня.