От мусора до кибератак: Путин в ходе прямой линии ответил на 70 вопросов граждан
  
Не прошли проверку: более 60 дел о применении допинга может быть открыто в Чувашии
   
Цыганский исход: пензенскую Чемодановку покинуло все цыганское население
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
21.06.19 09:46

В гордуме Екатеринбурга предложили в рамках опроса о месте для храма спросить жителей о необходимости второй ветки метро

© РИА Новости. Павел Лисицын
21 июня. Interfax-Russia.ru - Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий на внеочередном заседании в пятницу предложил добавить в опрос по месту строительства храма святой Екатерины вопрос о необходимости второй ветки метрополитена в городе.

"Я вас призываю, давайте включим вторым вопросом (в опрос о площадке для строительства храма - ИФ) вопрос: "Необходимо ли строительство метрополитена городу Екатеринбургу". Получим истинное мнение горожан, и потом на всех уровнях власти будем показывать мнение горожан, а не свое личное. И продолжать проектирование строительства метрополитена", - выступил с предложением Крицкий во время заседания, трансляция которого велась на сайте гордумы.

После этого в пятницу пресс-служба администрации города запустила опрос о необходимости второй ветки метро в своем телеграмм канале. В настоящее время большинство участников высказалось за расширение "подземки".

Как сообщалось, власти Екатеринбурга в 2019 году планировали направить около 100 млн рублей из городского бюджета на проектирование второй линии метрополитена. Глава города Александр Высокинский оценивал общую стоимость проекта в 60 млрд рублей.

В апреле сообщалось, что правительство РФ поручило министерствам транспорта и финансов рассмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета на проектирование и строительство четырех станций метро в Екатеринбурге, а также второй ветки метрополитена.

19 июня в местных СМИ появилась информация со ссылкой на данные федеральных властей о снижении пассажиропотока в метрополитене Екатеринбурга и о том, что выделять деньги на проектирование второй ветки метро преждевременно. Однако городские власти заявили, что продолжат работы по проектированию на собственные средства.

В настоящее время в городе действует одна ветка метро, она состоит из девяти станций. Планируется строительство еще двух веток. Самая новая на данный момент станция - "Чкаловская" - была открыта в июле 2012 года.

Как сообщалось, опрос жителей Екатеринбурга собираются провести в городе после массовых акций протеста, на которых активисты выступили против строительства храма в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. Рабочая группа, которая занимается отбором площадок для опроса, определится со списком возможных мест на очередном заседании 26 июня.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.06.19 10:45
На канале им. Москвы в районе Тушинского тоннеля вновь обнаружена течь
.
  21.06.19 10:03
В Москве водители с помощью приложения смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки
.
  21.06.19 09:44
В Московском зоопарке у пары восточносибирских рысей родились котята
.
  21.06.19 08:31
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
.
  20.06.19 16:18
Путин поручил Минобороны проработать вопрос создания музея семьи Щукиных в особняке в центре Москвы
.
  20.06.19 14:58
Путин надеется, что будет сделано необходимое для выявления виновных по "делу Голунова"
.
  20.06.19 13:44
Собянин: программа модернизации московских поликлиник начнется в 2019 году
.
  20.06.19 13:30
Автодор запросил в правительстве РФ дополнительно 45 млрд руб. на "узкие" места ЦКАД
.
  20.06.19 12:43
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО американца Уилана, обвиняемого в шпионаже
.
  20.06.19 12:28
В Москве стартует очередной фестиваль "Цветочный джем"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket