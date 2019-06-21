В Крыму раскрыта группа, помогавшая мигрантам фиктивно сдавать экзамены для проживания в РФ

21.06.19 09:54

© РИА Новости. Саид Царнаев

21 июня. Interfax-Russia.ru - Сотрудники севастопольской фирмы, оказывающей услуги в сфере миграции, стали фигурантами уголовного дела за организацию незаконного пребывания в России иностранцев, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ России в пятницу.

"Директор и сотрудник фирмы за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам, не владеющим русским языком, в фиктивной сдаче комплексных экзаменов по языку, истории и законодательству России для получения разрешительных документов на проживание и работу в стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фирма работала в Севастополе длительное время. Ее клиентами в основном были иностранцы, приезжающие на строительные работы.

В отношении сотрудников фирмы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.322.1 Уголовного кодекса (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). В ходе обысков в офисах и по местам проживания подозреваемых изъяты техника и документы.