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21.06.19 10:00
Масштабные раскопки на месте массовых расстрелов в годы войны начнутся под Новгородом в День памяти и скорби
По его словам, участниками раскопок у новгородской деревни Жестяная Горка станут бойцы "Долины" и военнослужащие 90 поискового батальона Минобороны. "На месте работ проведет молебен митрополит Новгородский и Старорусский Лев. Участниками траурной церемонии станут родственники погибших здесь новгородцев", - уточнил Свинцов.
Как сообщалось, могилу с останками более 40 гражданских лиц, в том числе - нескольких детей, бойцы "Долины" эксгумировали под Жестяной Горкой в конце апреля. Предположительно, новгородцы погибли в 1942-1943 годах. Некоторые из них скончались после выстрелов в голову. В захоронении были найдены фрагменты их одежды и личных вещей. Поблизости от могилы поисковики обнаружили гильзы от зарубежных автоматов. СК возбудил дело по статье 357 УК (геноцид).
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