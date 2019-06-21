Масштабные раскопки на месте массовых расстрелов в годы войны начнутся под Новгородом в День памяти и скорби

21.06.19 10:00

© РИА Новости. Игорь Руссак

21 июня. Interfax-Russia.ru - Масштабные раскопки на месте массовых расстрелов граждан СССР в годы Великой Отечественной войны начнутся под Великим Новгородом в День памяти и скорби, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель крупнейшей в РФ Новгородской поисковой экспедиции "Долина" Игорь Свинцов.

По его словам, участниками раскопок у новгородской деревни Жестяная Горка станут бойцы "Долины" и военнослужащие 90 поискового батальона Минобороны. "На месте работ проведет молебен митрополит Новгородский и Старорусский Лев. Участниками траурной церемонии станут родственники погибших здесь новгородцев", - уточнил Свинцов.

Как сообщалось, могилу с останками более 40 гражданских лиц, в том числе - нескольких детей, бойцы "Долины" эксгумировали под Жестяной Горкой в конце апреля. Предположительно, новгородцы погибли в 1942-1943 годах. Некоторые из них скончались после выстрелов в голову. В захоронении были найдены фрагменты их одежды и личных вещей. Поблизости от могилы поисковики обнаружили гильзы от зарубежных автоматов. СК возбудил дело по статье 357 УК (геноцид).