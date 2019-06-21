Временно отстраненный министр экономики Дагестана Хасбулатов признал вину и переведен под домашний арест

21.06.19 10:08

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

21 июня. Interfax-Russia.ru - Кировский суд Махачкалы постановил смягчить меру пресечения временно отстраненному министру экономики и территориального развития Дагестана Осману Хасбулатову, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель суда.

"Решением судьи Кировского суда Махачкалы 20 июня Хасбулатова отпустили под домашний арест", - сказал собеседник агентства.

Министр экономики и территориального развития Дагестана Хасбулатов был задержан силовиками 30 апреля по подозрению в совершении мошенничества на 20 млн рублей. По данным следствия, хищение денег было совершено 2015 году, когда он был главой республиканского МФЦ.

1 мая Кировский суд города Махачкалы арестовал его сроком на два месяца - до 30 июня. Вскоре суд временно отстранил его до должности министра.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что Хасбулатов признал вину, и постепенно возмещает ущерб, нанесенный государству.