Красноярская компания получила контракт на строительство больницы в Нижневартовске за 7,2 млрд руб

21.06.19 10:11

© РИА Новости. Сергей Венявский

21 июня. Interfax-Russia.ru - ООО "Монолитстрой" (Красноярск) подписало договор на строительство первой очереди центральной больницы на 1,1 тыс. коек в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщается на сайте госзакупок

Красноярская стройкомпания стала единственным участником соответствующего аукциона, поэтому госконтракт с "Монолитстроем" был подписан по начальной цене торгов - 7,23 млрд рублей.

В соответствии с договором подрядчик должен до 31 июля 2021 года сдать в эксплуатацию первые 4 блока главного корпуса больницы и цех по переработке медицинских отходов с оборудованием и коммуникациями (тепло- и электросети, водоснабжение, канализация), провести благоустройство территории.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", это первый контракт красноярской стройкомпании в ХМАО.

ООО "Монолитстрой" создано в январе 1992 года, входит в группу "Монолитхолдинг", которая в свою очередь находится в собственности семьи красноярских бизнесменов Абасовых. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка стройкомпании по итогам 2017 года составила 5,56 млрд рублей, чистая прибыль - 40 млн рублей.