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21.06.19 10:11
Красноярская компания получила контракт на строительство больницы в Нижневартовске за 7,2 млрд руб
Красноярская стройкомпания стала единственным участником соответствующего аукциона, поэтому госконтракт с "Монолитстроем" был подписан по начальной цене торгов - 7,23 млрд рублей.
В соответствии с договором подрядчик должен до 31 июля 2021 года сдать в эксплуатацию первые 4 блока главного корпуса больницы и цех по переработке медицинских отходов с оборудованием и коммуникациями (тепло- и электросети, водоснабжение, канализация), провести благоустройство территории.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", это первый контракт красноярской стройкомпании в ХМАО.
ООО "Монолитстрой" создано в январе 1992 года, входит в группу "Монолитхолдинг", которая в свою очередь находится в собственности семьи красноярских бизнесменов Абасовых. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка стройкомпании по итогам 2017 года составила 5,56 млрд рублей, чистая прибыль - 40 млн рублей.
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