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21.06.19 10:17
Мусорный полигон в Долгопрудном рекультивируют за полтора года
Работы будет выполнять АО "Монолитное Строительное Управление-1" (МСУ-1). По условиям контракта, они должны завершиться 31 декабря 2020 года, говорится в сообщении.
Ранее проект рекультивации прошел государственную экологическую экспертизу.
Предполагается, что работы будут проходить в два этапа. Сначала тело полигона выровняют с использованием инертных грунтов, накроют георешеткой и противофильтрационным экраном, оборудуют системой газоудаления - для этого в теле полигона пробурят 24 скважины. Затем будет смонтирована дренажная система для сбора фильтрата.
На биологическом этапе рекультивации рабочие сформируют слой плодородного грунта и засеют тело полигона газонной травой.
Полигон "Долгопрудный" был закрыт в 2013 году. За время работы на полигоне было накоплено более двух миллионов тонн отходов, его площадь составила 13,8 гектара.
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