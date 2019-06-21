Экс-замглавы филиала Спецтроя получил 5 лет тюрьмы за вымогательство у коммерсанта, строящего космодром "Восточный"

21.06.19 10:24

© РИА Новости. Алексей Филиппов

21 июня. Interfax-Russia.ru - Бывший первый замглавы филиала Спецстроя приговорен к пяти годам заключения за вымогательство у коммерсанта взятки за содействие в подписании документов, связанных со строительством космодрома "Восточный", сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.

Суд признал бывшего первого заместителя начальника строительного управления №718, (филиал ФГУП "Главное управление специального строительства "Дальспецстрой" при Спецстрое России") Виталия Кузичкина виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Следствием установлено, что в 2015 году Кузичкин, зная, что между филиалом и ООО "Амурские энергетические комплексные системы" заключены договоры подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте строительства "Космодром "Восточный", "предлагал учредителю общества приобрести и передать ему автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200, обещая за это своевременное подписание исполнительной документации и финансирование общества по договорам подряда".

"Учредитель общества, будучи уверенным, что Кузичкин может реально воспрепятствовать нормальной коммерческой деятельности, в августе 2015 года, предварительно согласовав с ним приобретение другого автомобиля, за собственные денежные средства в размере более 1,6 млн рублей купил в Московской области автомобиль Nissan Patrol 2010 года выпуска", - говорится в пресс-релизе.

"Приговором Хорошевского районного суда Москвы Кузичкину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили в ГВСУ.