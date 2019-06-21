Балетную школу откроют в Красногорске

21.06.19 10:40

© РИА Новости. Игорь Руссак

21 июня. Interfax-Russia.ru - В Красногорске в этом году откроется балетная школа, построенная за счет инвесторов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

"В балетной школе "Вдохновение" в Красногорске будет более 10 специализированных хореографических и общеобразовательных классов, а также концертный зал", - говорится в сообщении.

Кроме того, там будет располагаться филиал Московского Губернского колледжа искусств. Ученики школы смогут получить не только средне-специальное, но и профессиональное образование.

Ежегодно планируется выпускать более 300 учеников по направлениям: артист и преподаватель балета.

В ведомстве отмечается, что строительство школы уже завершается.