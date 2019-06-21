На канале им. Москвы в районе Тушинского тоннеля вновь обнаружена течь

21.06.19 10:45

© РИА Новости. Нина Зотина

21 июня. Interfax-Russia.ru - При наполнении водой участка канала им. Москвы в районе Тушинского автомобильного тоннеля, где 10 января произошла авария, вновь обнаружена утечка воды.

"20 июня проводились регламентные работы по наполнению канала имени Москвы в Тушино, в ходе которых была выявлена повышенная фильтрация на одном из участков", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

По словам собеседника агентства, в настоящее время устраняются последствия утечки, выясняются ее причины.

По данным газеты "Коммерсантъ", движение судов по каналу им. Москвы на участке между 7-м и 8-м шлюзом вновь откладывается на неопределенный срок. Для судовладельцев задержка выльется в большие потери, пишет газета со ссылкой на источник. По его словам, перерезана поставка грузов в порт Коломна и Южный речной порт, включая поставку щебня, песка, гипса, вывоз металлолома, а также отрезана возможность прогулочного флота переходить с севера Москвы в центр и обратно. Другой источник издания отмечает, что пока сложно оценить все потери: "Два месяца нет ни отправок, ни прихода грузов". Дата открытия участка неоднократно сдвигалась, отмечает он: "Сначала говорили, что 1 июня, потом 10, потом 15. Числа постоянно меняются".

В конце мая сообщалось, что навигацию на поврежденном участке канала после восстановительных работ планируется восстановить с 10 июня, однако к этому времени движение судов в районе Тушинского тоннеля так и не началось.

Тогда руководитель Канала имени Москвы Герман Елянюшкин сообщил, что проектом предусмотрен уровень воды на этом участке канала на отметке 7,3 метра. По его словам, на восстановление повреждённого участка были затрачены 211 млн рублей - собственных средств ФГБУ.

10 января 2019 года в результате размыва дамбы канала над Тушинским тоннелем разрушился ее низовой откос, произошел провал грунта и, как следствие, была нарушена целостность напорной дамбы канала. В итоге из ее тела было вымыто около 3 тыс. куб. м грунта, что сопоставимо с объемом 200 самосвалов.

На участок Канала имени Москвы, где произошла авария в январе, приходится 2,6% от всего объема судопропуска Центральной России. Так, в 2018 году здесь прошло 2,9 тыс. судов, а по всему Московскому бассейну - более 112 тыс. судов. При этом водная магистраль над Волоколамским шоссе используется в основном грузовым флотом, который идёт транзитом через Москву с юга на север и наоборот. На этом участке транспортируется около 2 млн тонн грузов в год.