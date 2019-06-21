"Уральские авиалинии" с сентября планируют запустить рейс из Перми в Прагу

21.06.19 10:55

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

21 июня. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" с середины сентября текущего года намерена выполнять регулярные рейсы по направлению Пермь-Прага (Чехия), сообщает пресс-служба администрации правительства и губернатора Пермского края.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю - один рейс в будний день и один в выходной.

Открытию авиарейса предшествовало подписание трехстороннего рамочного соглашения между министерством транспорта края, АО Международный аэропорт "Пермь" (Большое Савино) и "Уральскими авиалиниями". В рамках договора из краевого бюджета на субсидирование рейса планируется направить 44 млн рублей до конца 2019 года.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что начало полетов запланировано на 18 сентября, они будут выполняться на Airbus A320.

При этом в "Уральских авиалиниях" отметили, что в настоящее время компания занимается получением допуска для осуществления рейсов по этому направлению.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируется в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 45 самолетов, все производства Airbus (двадцать четыре А320, шестнадцать А321 и пять А319).

Крупнейший акционер компании - ее генеральный директор Сергей Скуратов.