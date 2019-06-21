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21.06.19 10:57

Генпрокуратура нашла нарушения в "Росконцерте"

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
21 июня. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура России выявила нарушения со стороны "Росконцерта" в ходе госзакупок, представители организации оштрафованы на 240 тыс. рублей, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве в пятницу.

"В ходе плановой проверки Генеральной прокуратурой РФ в ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" вскрыты многочисленные нарушения порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд", - сказали в ведомстве.

В частности, "вопреки установленному законодательством принципу обеспечения конкуренции учреждением превышен более чем на 40 млн. рублей предельный годовой объем закупок у единственного поставщика".

"Вскрыты случаи искусственного "дробления" заказов в целях уклонения от конкурентных процедур, необоснованного включения в конкурсную документацию требований о поставке товаров конкретных торговых марок, неопубликования обязательных сведений в Единой информационной системе в сфере закупок", - отметили в Генпрокуратуре.

По материалам проверки Московским УФАС России в отношении трех работников учреждения возбуждено шесть дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.29 (принятие решения о закупке у единственного поставщика, в случае, если определение поставщика должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона), частью 3 статьи 7.30 (неразмещение должностным лицом заказчика в Единой информационной системе в сфере закупок обязательной информации и документов), частью 2 статьи 7.31 (несвоевременное направление в уполномоченный орган сведений, подлежащих включению в реестр контрактов), частью 4.1 статьи 7.30 (включение в описание объекта закупки ограничивающих конкуренцию требований и указаний в отношении товарных знаков) КоАП РФ.

Постановлениями Московского УФАС России виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 240 тыс. рублей.

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