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21.06.19 11:03

Глава чеченского "Мемориала" Титиев освободился из колонии

Саид Царнаев
21 июня. Interfax-Russia.ru - Руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков и освобожденный по решению суда условно-досрочно, покинул колонию.

"Оюб на свободе", - сообщили "Интерфаксу" в "Мемориале" в пятницу.

Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения, признав его виновным в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Согласно приговору, Титиев без цели сбыта хранил каннабис (марихуану) массой не менее 207,84 грамма, который был обнаружен у него при осмотре в машине 9 января прошлого года.

В мае адвокат Титиева подал в Шалинский суд ходатайство об его условно-досрочном освобождении (УДО), которое было удовлетворено 10 июня.

Правозащитник настаивал на том, что наркотики ему подбросили полицейские, а уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы воспрепятствовать работе "Мемориала" в регионе.

В то же время глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что "в Чечне никто не радуется, что Титиев оказался под следствием", однако проблемы Титиева "не имеют никакого отношения к правозащитной деятельности, если даже он состоит во всех подобного рода организациях мира", поскольку "привлекается к ответственности по подозрению в хранении наркотических веществ".

В правозащитном центре "Мемориал" уже заявили, что решение о ведении правозащитной деятельности в Чечне будет приниматься после после выхода на свободу руководителя грозненского отделения Оюба Титиева.

"Работает и будет продолжать работать в Чечне и по Чечне, но в том виде, как раньше, - с постоянным представительством в республике - работы, конечно, уже не будет", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе организации в пятницу.

Там также добавили, что "Титиев заявил, что не прекращал заниматься правозащитой".

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