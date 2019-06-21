ФАС: картели, наживающиеся на нацпроектах, грозят стать новым контуром работы ведомства

21.06.19 11:10

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 июня. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает шквала антикартельных соглашений вокруг будущих проектов, финансирование которых предполагается нацпроектами, в Калининграде уже ведется расследование вокруг строительства объектов на несколько миллиардов рублей, заявил журналистам статс-секретарь, замглавы регулятора Андрей Цариковский.

"Прямую линию" президент вчера начал именно с национальных проектов как драйверов (развития экономики - ИФ). Но мы уже видим, как вокруг нацпроектов, в которые вкладываются большие деньги, а это триллионы рублей, как вы помните, начинается очень большое бурление очень большого количества желающих подзаработать. Полетели уже первые ласточки, но я думаю, что тут дальше на нас полетит стройный клин журавлей. Так что, к сожалению, чувствую, у нас открывается новое направление работы - борьба с картелями, создающимися вокруг нацпроектов", - сказал Цариковский.

Он пояснил, что некоторое время назад губернатор Калининградской области Антон Алиханов опубликовал в соцсетях бумагу, которая предположительно является протоколом встречи двух компаний, договорившихся о разделении доходов от строительства школы в Калининграде. В бумаге учитывается и размер предполагаемого отката, в частности, в строке "расход - Губер" указана сумма в 67 млн рублей. Сам Алиханов в своем аккаунте в Инстаграмме комментирует это следующим образом: "У некоторых предпринимателей вошло в привычку вымогать друг у друга деньги, говоря при этом, что им надо "занести" наверх, чтобы всё в их бизнесе было хорошо". Губернатор уточнил, что считает борьбу с коррупцией и взяточничеством своей обязанностью, именно поэтому публикует попавшуюся ему в руки бумагу.

Цариковский сообщил, что публикация главы региона стала поводом для дальнейшего расследования фактов картелизации.

"Это классический картель, когда располовинивают проектик между собой. Честно говоря, мы думали, что таких бумажек уже нет. Мы проводим сейчас предварительное расследование, и с очень большой вероятностью мы возбуждаем дело", - заявил замглавы ФАС.

Цариковский сообщил, что ФАС проводит расследование в отношении компаний "Янтарьсервисбалтик" и "Артель". Речь, по его словам, идет о подозрении на сговор уже в рамках двух закупок: на строительство школы в Восточном районе Калининграда на сумму 1,3 млрд рублей и областного онкоцентра в Гурьевском районе области на сумму 4,2 млрд рублей.

"Это очень крупные суммы. Объекты действительно есть, торги есть. Если выяснится, что это действительно так, то это будет очень крупное антимонопольное дело", - сказал Цариковский.