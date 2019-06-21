Первую партию косаток из "китовой тюрьмы" перегружают из машин на речное судно

21.06.19 11:28

© РИА Новости. Александр Ковалев

21 июня. Interfax-Russia.ru - На площадке ООО "Трансбункер" в Хабаровске в ближайшее время начнется перегрузка двух касаток и шестерых белух из грузовых фур на корабль для доставки в Николаевский район и последующий выпуск в Охотское море.

Четыре фуры уже стоят на площадки для перегрузки, готов кран и судно, передает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" с места событий.

Машины с млекопитающими, которых вывезли из "китовой тюрьмы" в Приморье 20 июня, днем прибыли в Хабаровск. По словам сопровождающих их ветеринаров, животные чувствуют себя хорошо.

Между тем активисты зоозащитной организации призвали главу Хабаровского края Сергея Фургала помочь в контроле над транспортировкой первой партии косаток для выпуска в Охотское море.

"Помогите нам, неравнодушным гражданам, проконтролировать весь процесс транспортировки, содержания, реадаптации и выпуска на свободу детей косаток и белух", - написала в социальных сетях приморская зоозащитница Нина Зырянова.

По ее словам, место перегрузки млекопитающих на речное судно в Хабаровске для доставки в Николаевский район постоянно меняется. Организации, имеющие отношение к охране и защите животного мира, в том числе, в районе Шантарских островов, не имеют информации о дальнейшей судьбе млекопитающих.

Как сообщалось, во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным показали, что двух косаток и шесть белух из бухты Средней в Приморье погрузили в контейнеры и везут автомобилем до Хабаровска. Затем речным транспортом их доставят к месту вылова в Охотском море, где они пройдут адаптацию и затем их выпустят в океан. В "китовой тюрьме" остается девять косаток и 81 белуха.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные