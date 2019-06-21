В Тамбовской области 19 человек заболели корью

21.06.19 11:23

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 июня. Interfax-Russia.ru - Город Мичуринск и Мичуринский район Тамбовской области объявлены зоной риска по распространению кори, в июне здесь зарегистрировано 19 случаев заболевания, сообщили "Интерфаксу" в территориальном управлении Роспотребнадзора.

"Скорее всего, заболевание было завезено в регион местными жителями, которые работали вахтовым методом в других областях. Затем они заразили своих близких", - сказали в управлении.

Все заболевшие не были привиты от кори.

По решению санитарно-противоэпидемической комиссии в городе Мичуринске и Мичуринском районе вводятся дополнительные мероприятия по профилактике кори. Здесь пройдет дополнительная вакцинация населения.