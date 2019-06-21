МВД РФ предлагает разрешить инспекторам ГАИ ограничивать действие водительских прав

21.06.19 11:38

© РИА Новости. Максим Блинов

21 июня. Interfax-Russia.ru - Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщает в пятницу газета "Коммерсант".

"В частности, количество составов дорожных правонарушений может существенно сократиться, оформление их на дороге будет упрощено. Вместе с тем полиция предлагает расширить полномочия инспекторов, дав им возможность без суда ограничивать действие водительских прав", - говорится в публикации.

При этом издание отмечает, что "наиболее радикальное предложение касается практики назначения административных арестов - от них предложено вовсе отказаться".

По имеющимся у газеты данным, будущая редакция КоАП обсуждалась вчера в ходе научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД. Действующий кодекс, принятый 17 лет назад, большинство экспертов признали устаревшим.

"10 июня правительство опубликовало концепцию нового КоАП. До 1 марта 2020 года документ должен быть внесен в правительство, разработчиком является Минюст. Вступить в силу документ должен 1 января 2021 года", - уточняется в статье.

Издание констатирует, что 806 (46%) составов действующего КоАП находятся в компетенции МВД. Полиция в 2018 году 140 млн раз привлекла граждан к ответственности, из них 131 млн - по линии ГИБДД (105 млн - штрафные постановления, вынесенные с помощью камер).

"Государство, на мой взгляд, уже не способно администрировать такое количество правонарушений", - заявил глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов, чьи слова приводит газета.

По его мнению, необходимо радикально сократить их число, оставив только "наиболее опасные". Необходимо сокращать "судейскую компетенцию", расширив при этом полномочия инспекторов ДПС, добавил Газизов.

Представитель МВД также призвал пересмотреть принцип наказания юрлиц за правонарушения в области безопасности движения, введя для них не фиксированные, а оборотные штрафы (по аналогии с применяемыми ФАС). Это должно существенно повысить размер штрафных платежей, пишет "Коммерсант".